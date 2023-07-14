Кулеба объяснил, насколько "израильская модель" устраивает Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину устроит любая модель безопасности, предложенная партнерами, которая не является альтернативой членству в НАТО.

Гарантии не являются заменой членства в НАТО

Это мнение озвучил глава украинской дипломатии, комментируя возможность предоставления Украине так называемой Израильской модели безопасности для Украины.

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Можно называть по-разному эти модели. Нас устраивает любая модель, не являющаяся альтернативой членству Украины в НАТО. И именно поэтому и в переговорах, которые на всех уровнях велись, мы постоянно отмечали, что гарантии не являются заменой членства в НАТО,

– отметил Кулеба.

Что такое "Израильская модель безопасности" Это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.

Почему Европе нужно членство Украины в НАТО

Министр подчеркнул, что Украине не нужен второй Будапештский меморандум, когда за пустые обещания отдали ядерное оружие.

Мы не отдадим членство в НАТО за какие-то обещания. Потому что все понимают, и партнеры понимают, что самая сильная, мощная гарантия того, что в Европе не будет больше войны – это членство Украины в Альянсе,

– считает Дмитрий Кулеба.

По его словам, все другие гарантии безопасности – это хорошо, но ничто не заменит членство в НАТО.

"Это принципиальная позиция Президента. И она будет реализована в принимаемых решениях", – добавил глава МИД.

Что получила Украина по итогам саммита в Вильнюсе

Главы государств и правительств стран-членов НАТО согласились отменить требование о Плане действий по членству для Украины и заявили, что предоставят приглашение Украине присоединиться к Альянсу после "выполнения условий".