Могут бить баллистикой: насколько опасна Хезболла для Израиля

Боевики ливанской Хезболлы имеют боевой опыт. Однако израильская армия тоже значительно сильнее, чем была, условно, год назад.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден, заметив, что Хезболла – опасная группировка. Но есть нюансы.

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Чем опасна Хезболла

Как отметил Зайден, Хезболла имеет запас баллистических ракет и дронов различных типов, которые они способны запускать по Израилю. Поэтому прежде всего эта группировка является опасной для гражданских.

Кроме того, боевики Хезболлы имеют боевой опыт. Они воевали на стороне Башара Асада в гражданской войне в Сирии. Но и ЦАХАЛ тоже получили опыт в борьбе против ХАМАС в Газе.

Для Хезболлы сейчас ЦАХАЛ – более сложный враг, чем это было год назад. Они это хорошо понимают. Это одна из причин, почему они не хотят наращивать эскалацию этой войны. Они не хотят, чтобы воздушные силы ЦАХАЛ били по южному Ливану, части Бейрута и т.п.,

– сказал политолог.

27 июля ливанская Хезболла нанесла ракетный удар по Израилю. Известно, что один из прилетов был по футбольному полю. Там погибли по меньшей мере 12 человек. Все они – дети в возрасте от 10 до 20 лет. 28 июля авиация Израиля ударила по объектам Хезболлы в Ливане в ответ.