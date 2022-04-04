Так украинский посол отреагировал на недавнее интервью Либермана, в котором тот не назвал Россию виновной в зверствах.

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Я приглашаю господина Либермана приехать в Украину. Мы отвезем его конвоем в Бучи и другие места, где он сможет воочию увидеть тела мирных жителей и связанных и изнасилованных женщин. Возможно, тогда он узнает, что произошло,

– отметили в украинском посольстве.

Реакция Израиля на зверства в Буче

Он сказал, что осуждает военные преступления. Но, кто ответственен за эти преступления, Либерман не сказал. Лишь добавил, что сейчас звучат взаимные обвинения – Россия требовала созвать Совбез ООН. "Россия обвиняет Украину, Украина обвиняет Россию", – сказал Либерман. Также министр сказал, что Израиль должен думать о собственных интересах.

К счастью, не все в Израиле закрывают глаза на российские зверства. Так, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид осудил действия России и назвал их умышленным военным преступлением. Местный журналист рассказал, что после фото с Бучи настроения в Израиле кардинально изменились.

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