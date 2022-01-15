Извержение подводного вулкана: Японию тоже может накрыть цунами

В Японии метеорологическая служба предупредила об угрозе цунами, которое может накрыть острова Амами. Причиной стихийного бедствия может стать извержение подводного вулкана.

После извержения подводного вулкана цунами ударило по островам тихоокеанской страны Тонга. Метеорологи прогнозируют, что стихия дойдет и до берегов Японии.

Обратите внимание В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана: цунами накрыло Тонга

Метеорологи предупредили всех жителей прибрежных районов

Самая большая угроза нависает над островами Амами. Однако метеорологи предупредили о возможном стихийном бедствии жителей всех районов, которые расположены на тихоокеанском побережье страны.

Цунами уже накрыло Тонга – страну, недалеко от которой произошло мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. В сети публикуют жуткие кадры.

В сети также появилось видео извержения вулкана. Ранее публиковали лишь кадры извержения из космоса, как фиксировали спутники.

Что известно об извержении вулкана в Тихом океане