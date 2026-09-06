Об этом сообщает Reuters.

Что известно о последствиях извержения вулкана?

Извержение вулкана вынудило оператора Angkasa Pura временно закрыть главные воздушные ворота страны. Авиакомпания Singapore Airlines полностью отменила свои рейсы в Джакарту и в обратном направлении до конца дня, а пассажирам в терминалах обеспечили питание и трансфер в отели.

Столб пепла достиг высоты до 15 километров со стороны острова Суматра и около 6 километров над островом Ява. Шлейф вулканической пыли накрыл отдельные районы столицы Джакарты, а также провинции Бантен и Лампунг.

Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий BNPB объявило о проведении операции по изменению погоды с помощью засева облаков. Власти рассчитывают, что сильные ливни помогут как можно быстрее смыть вулканический осадок с улиц и домов.

Если пойдет достаточно сильный дождь, вулканический пепел, который с вчерашнего дня нарушает нашу повседневную жизнь, будет быстро смыт,

– отметил глава BNPB Сухарянто.

Пресс-секретарь ведомства Бертон Панджаитан призвал граждан сохранять спокойствие и защищать органы дыхания. В отдельных населенных пунктах несколько школ приостановили занятия из-за жалоб детей на раздражение глаз, а местные рыбаки отменили выходы в море.

Паромное сообщение работает с ограничениями по безопасности

По данным Министерства транспорта страны, паромное сообщение в Зондском проливе продолжает функционировать в обычном режиме. Однако капитанам судов приказано держаться на расстоянии не менее 3 километров от активного кратера.

Напомним, вулкан Анак-Кракатау расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра в районе Тихоокеанского огненного кольца. В 2018 году его извержение и последующий оползень вызвали цунами, в результате которого погибли более 400 человек.

Сам вулкан образовался примерно столетие назад на месте легендарного Кракатау, катастрофический взрыв которого в 1883 году вызвал масштабные цунами с более чем 36 тысячами жертв и привел к глобальному понижению температуры на планете.