Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про наслідки виверження вулкана?

Виверження вулкана змусило оператора Angkasa Pura тимчасово закрити головні повітряні ворота країни. Авіакомпанія Singapore Airlines повністю скасувала свої вильоти до Джакарти та у зворотному напрямку до кінця дня, а пасажирів у терміналах забезпечили харчуванням та трансфером до готелів.

Стовп попелу досяг висоти до 15 кілометрів з боку острова Суматра та близько 6 кілометрів над островом Ява. Шлейф вулканічного пилу накрив окремі райони столиці Джакарти, а також провінції Бантен і Лампунг.

Національне агентство із запобігання стихійним лихам BNPB анонсувало проведення операції зі зміни погоди за допомогою засіву хмар. Влада розраховує, що сильні зливи допоможуть якнайшвидше змити вулканічний осад із вулиць і будинків.

Якщо піде достатньо сильний дощ, вулканічний попіл, який порушує наше повсякденне життя з учорашнього дня, буде швидко змитий,

– зазначив очільник BNPB Сухарянто.

Речник відомства Бертон Панджаітан закликав громадян зберігати спокій та захищати органи дихання. В окремих населених пунктах кілька шкіл призупинили навчання через скарги дітей на подразнення очей, а місцеві рибалки скасували виходи в море.

Поромне сполучення працює з застереженнями щодо безпеки

За даними Міністерства транспорту країни, поромне сполучення в Зондській протоці продовжує функціонувати в звичайному режимі. Проте капітанам суден наказали триматися на відстані щонайменше 3 кілометри від активного кратера.

Нагадаємо, вулкан Анак-Кракатау розташований у Зондській протоці між островами Ява та Суматра в районі Тихоокеанського вогняного кола. У 2018 році його виверження та подальший зсув спричинили цунамі, унаслідок якого загинули понад 400 осіб.

Сам вулкан утворився приблизно століття тому на місці легендарного Кракатау, катастрофічний вибух якого 1883 року викликав масштабні цунамі з понад 36 тисячами жертв і призвів до глобального зниження температури на планеті.