Когда "пол как лава" по-настоящему: в сети показали, как туристы бежали из-под Этны

На Сицилии 2 июня произошло извержение самого высокого активного вулкана в Европе Этны. Там образовался большой столб пепла, который прикрыл солнце.

Туристы показали кадры, как спасались во время восхождения на вулкан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в соцсети X.

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Туристы в страхе убегают от вулкана

Вулкан Этна за последние пять лет демонстрирует повышенную активность. Последние извержения произошли в ноябре 2023 года и августе 2024 года.

Путешественники спасаются от опасности: смотрите видео

Ранее сообщалось, что вулкан стал менее активным, но все еще видно угрожающее серое облако.

Туристы пытаются избежать безопасности: смотрите видео

Извержение вулкана Этна

Как сообщали ранее, пепел начал оседать на зданиях и дорогах. Консультативный центр по вулканическому пеплу в Тулузе на короткое время объявил красный уровень авиационной опасности, но через три часа его снизили до оранжевого.

Все началось с того, что самый активный вулкан Европы демонстрировал определенную активность, в частности ночью ощущались вулканические толчки, которые впоследствии перешли в непрерывные "взрывы с нарастающей интенсивностью".

Национальный институт геофизики и вулканологии сообщил, что, вероятно, это произошло из-за обвала материала с северного склона Юго-Восточного кратера. По их данным, после выброса пепла также появился "лавовый фонтан".