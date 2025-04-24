Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие последствия извержения вулкана на Камчатке

В региональном отделении МЧС сообщили о том, что в результате извержения вулкана "Безымянный" пепел выпал в поселках Лазо, Атласово и Тайговое.

Последствия извержения вулкана "Безымянный": смотрите видео

В то же время в ведомстве утверждают, что "жизнедеятельность населения не нарушена", однако там отмечают, что свежий вулканический пепел является опасным, поскольку состоит из мелких остроугольных обломков пород и вулканического стекла.

На Камчатке все стало серым от пепла: смотрите видео

Также на поверхности частиц пепла удерживается электростатический заряд, из-за чего во время падения пепла воздух электризуется, что грозит поломкой электроприборов. Кроме того, присутствие в воздухе серы и других коррозионных элементов может привести к респираторным заболеваниям и аллергии, отравлению животных и воды.

Небо на Камчатке покрыто пеплом / Фото росСМИ

Отмечается, что вулкан "Безымянный" выбросил пепел на 11 километров ночью 24 апреля. В то же время сам вулкан расположен в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Также был установлен красный код авиационной опасности – выбросы пепла опасны для всех типов воздушных судов.

Местные жители сообщают, что небо настолько потемнело от пепла, что автоматически включились уличные фонари. Они отмечают, что фото не передают реальные масштабы происходящего,.

К слову, в Европе есть довольно много вулканов, которые все еще остаются активными. В одной только Исландии насчитывается более 130 вулканов.