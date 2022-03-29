Известен состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле.

29 марта 2022 , 11:12
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Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле уже стартовали. Украинскую делегацию возглавляет нардеп Давид Арахамия.

В основном составе – 7 человек, но всего 9.

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Полный состав делегации

  • Министр обороны Алексей Резников,
  • Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк,
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
  • Нардеп Андрей Костин,
  • Народный депутат, сопредседатель МФО "Крымская платформа" в парламенте Рустем Умеров,
  • Заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий,
  • Заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Не в основном составе уехали экс-замминистра иностранных дел Александр Чалый генерал Александр Кириленко.

Ситуация на переговорах в Стамбуле: детали от корреспондентки:

 
Автор: Ольга Музика