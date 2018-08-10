Известна сумма, которую Британия потратила на расследование дела Скрипалей

Почти 13 миллионов долларов Британия потратила на расследование в деле об отравлении "Новичком" в Солсбери.

Об этом информирует The Guardian.

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Согласно информации издания, около девяти миллионов долларов в полиции графства Уилтшир потратили на привлечение к расследованию специалистов из других служб. Еще около двух миллионов понадобилось для замены и утилизации полицейских машин. Остальные расходы связаны с утилизацией и заменой полицейских авто, которые подверглись заражению опасным веществом.

The Guardian отмечает, что в эту сумму не входят расходы Скотленд-Ярда. Также сообщается, что полиция Уилтшир рассчитывает, что британское правительство покроет все расходы.

Напомним, что Сергея и Юлию Скрипалей в британском Солсбери отравили еще в начале марта. И тем же веществом в июне отравились двое жителей британского Эймсбери, женщина умерла в больнице. Правоохранители расследуют это дело как убийство и в смерти британки обвиняют Россию.