Відома сума, яку Британія витратила на розслідування справи Скрипалів

Майже 13 мільйонів доларів витратила Британія на розслідування у справі про отруєння "Новачком" в Солсбері.

Про це інформує The Guardian.

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Згідно з виданням, близько дев'ять мільйонів доларів у поліції графства Уілтшир витратили на залучення до розслдування фахівців з інших служб. Ще близько двох мільйонів знадобилось для заміни та утилізації поліцейських машин. Решта витрат пов'язані з утилізацією та заміною поліцейських авто, які зазнали зараження небезпечною речовиною.

The Guardian зазначає, що до цієї суми не входять витрати Скотленд-Ярду. Також повідомляється, що поліція Вілтшир розраховує, що британський уряд покриє всі витрати.

Нагадаємо, що Сергія та Юлія Скрипалів у британському Солсбері отруїли ще на початку березня. І тією ж речовиною у червні отруїлись двоє жителів британського Еймсбері, жінка померла в лікарні. Правоохоронці розслідують цю справу як вбивство і в смерті британки звинувачують Росію.