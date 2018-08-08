В Великобритании приветствовали санкции США против России из-за отравления Скрипалей

В Канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявили, что такая международная реакция посылает недвусмысленный сигнал Москве.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Читайте также: Великобритания подаст запрос в Россию на экстрадицию двух подозреваемых в отравлении Новичком

Соединенное Королевство приветствует эти дополнительные действия со стороны нашего союзника – США. Мощная международная реакция на использование химического оружия на улицах Солсбери посылает недвусмысленный сигнал России, ее провокационное и неразумное поведение не останется без ответа,

– заявила сотрудница канцелярии.

Напомним, 22 августа США введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Добавим, что 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



Полиция Великобритании считает, что покушение на Скрипаля и его дочь организовывали две группы из России. Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Британию, а другая осуществила отравление.