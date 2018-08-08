01:55
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
27°C 15°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Великобритании приветствовали санкции США против России из-за отравления Скрипалей

22 Читати новину українською
В Британии поддерживают решение США по новым санкциям против России
В Британии поддерживают решение США по новым санкциям против России / Фото из открытых источников

В Канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявили, что такая международная реакция посылает недвусмысленный сигнал Москве.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Читайте также: Великобритания подаст запрос в Россию на экстрадицию двух подозреваемых в отравлении Новичком

Соединенное Королевство приветствует эти дополнительные действия со стороны нашего союзника – США. Мощная международная реакция на использование химического оружия на улицах Солсбери посылает недвусмысленный сигнал России, ее провокационное и неразумное поведение не останется без ответа,
– заявила сотрудница канцелярии.

Напомним, 22 августа США введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Добавим, что 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Полиция Великобритании считает, что покушение на Скрипаля и его дочь организовывали две группы из России. Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Британию, а другая осуществила отравление.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Новости США Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Великобритании приветствовали санкции США против России из-за отравления Скрипалей
сегодня, 00:59 В Великобритании приветствовали санкции США против России из-за отравления Скрипалей
Главные новости 8 августа: Сенцов в критическом состоянии, сотрудничество Порошенко и Манафорта
8 августа, 22:19 Главные новости 8 августа: Сенцов в критическом состоянии, сотрудничество Порошенко и Манафорта
Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
8 августа, 22:01 Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
Наталія Заболотна
Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
8 августа, 20:00 Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
Іван Яковина
Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
8 августа, 19:01 Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
Яніна Ткачук
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Перуанские шаманы отменили конец света
 30 декабря 2011 , 11:39
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук