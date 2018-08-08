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У Великобританії привітали санкції США проти Росії через отруєння Скрипалів

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У Британії підтримують рішення США щодо нових санкцій проти Росії
У Британії підтримують рішення США щодо нових санкцій проти Росії / Фото з відкритих джерел

У Канцелярії прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей заявили, що така міжнародна реакція посилає недвозначний сигнал Москві.

Про це повідомило агентство ТАСС з посиланням на власні джерела.

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Сполучене Королівство вітає ці додаткові дії з боку нашого союзника – Сполучених Штатів. Потужна міжнародна реакція на використання хімічної зброї на вулицях Солсбері посилає недвозначний сигнал Росії, що її провокаційна та безрозсудна поведінка не залишиться без відповіді,
– заявила співробітниця канцелярії.

Нагадаємо, 22 серпня Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Додамо, що 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Поліція Великобританії вважає, що замах на Скрипаля та його доньку організовували дві групи з Росії. Одна група доставила нервово-паралітичну речовину "Новачок" до Британії, а інша здійснила отруєння.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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