Известны данные еще трех россиян из военного руководства, участвовавших в захвате Киева

Главное управление разведки Минобороны Украины в очередной раз опубликовало данные россиян из военного руководства. Разведчики обнародовали данные командующих, участвовавших в неудачном захвате Киева.

Разведка получила данные самого высокого российского командного состава

Разведчики опубликовали данные о Владимире Селиверстове. Он командует подразделениями 106 воздушно-десантной дивизии, выделенными в состав группировки войск "Восток".

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В феврале – апреле 2022 года руководил действиями подчиненных во время операции по захвату Киева с западного направления.

Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области,

– сообщили в разведке.

Украинские разведчики подчеркнули, что Селиверстов как заместитель командира специального подразделения ВДВ разрабатывал и проводил отдельные операции во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

За участие в российской агрессии против Украины полковнику было присвоено званием "Герой России".

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ГУР получила данные полковника, причастного к ракетным обстрелам

В ГУР сообщили данные российского полковника Альберта Игламова, командующего подразделениями 18 бригады армейской авиации, входящей в состав группировки войск "Восток".



Известны данные еще трех россиян по военному руководству / Фото разведки

Он также участвовал в операции по захвату Киева, во время которой лётный состав 18 бригады привлекался к нанесению ракетных ударов.

Эти ракетные обстрелы привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения в Киевской области.

Данные генерал-майора Сергея Чубарикина

Украинские разведчики обнародовали данные о генерал-майоре Сергее Чубарикине, командующем подразделениями 76 десантно-штурмовой дивизии, также входящей в состав группировки войск "Восток".

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Сообщается, что он тоже принял участие в операции по захвату Киева с западного направления.

Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области,

– отметили разведчики.

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