Розвідка здобула дані найвищого російського командного складу

Розвідники опублікували дані про Володимира Селіверстова. Він командує підрозділами 106 повітряно-десантної дивізії, виділеними до складу угруповання військ "Схід".

Варте уваги На Київщині місцевий житель ліквідував з власної зброї 12 окупантів і "зніс" екіпаж на броні

У лютому – квітні 2022 року керував діями підлеглих під час операції із захоплення Києва із західного напрямку.

Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області,

– повідомили у розвідці.

Українські розвідники наголосили, що Селіверстов як заступник командира спеціального підрозділу ВДВ розробляв і проводив окремі операції під час анексії Криму та окупації Донбасу.

За участь у російській агресії проти України полковнику було надано званням "Герой Росії".

Схоже Розвідка оприлюднила дані ще двох найвищих командувачів російських окупантів

ГУР отримали дані полковника, причетного до ракетних обстрілів

У ГУР повідомили дані російського полковника Альберта Ігламова, який командує підрозділами 18 бригади армійської авіації, виділеними до складу угруповання військ "Схід".



Відомі дані ще трьох росіян з військового керівництва / Фото розвідки

Він також брав участь в операції із захоплення Києва, під час якої льотний склад 18 бригади залучався до завдання ракетних ударів.

Ці ракетні обстріли призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення у Київській області.

Дані генерал-майора Сергія Чубарикіна

Українські розвідники оприлюднили дані про генерал-майора Сергія Чубарикіна, який командує підрозділами 76 десантно-штурмової дивізії, що також виділені до складу угруповання військ "Схід".

До теми Розвідка оприлюднила особисті дані найвищих командувачів російської армії, причетних до війни

Повідомляється, що він теж вбрав участь в операції із захоплення Києва із західного напрямку.

Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області,

– зазначили розвідники.

Це важливо – Шокуючі дані розвідки: як РФ хотіла зохопити Україну