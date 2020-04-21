Известны результаты тестов на коронавирус освобожденных из плена украинцев

Обмен пленными состоялся еще на прошлой неделе. В его рамках Украина уволила 20 своих граждан, но зато отпустила 14 боевиков и их сторонников. Всех украинцев проверили на коронавирус.

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко во время селекторного совещания рассказал, что ПЦР-результаты всех бывших пленников показали отрицательный результат на коронавирус, говорится на сайте президента.

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Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны на территории Донбасса.

После окончания 14-дневного срока обсервации бывшие пленные еще раз пройдут ПЦР-тесты и смогут вернуться домой.