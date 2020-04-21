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      Известны результаты тестов на коронавирус освобожденных из плена украинцев

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      Обмен пленными состоялся 16 апреля / Пресс-служба ОПУ

      Обмен пленными состоялся еще на прошлой неделе. В его рамках Украина уволила 20 своих граждан, но зато отпустила 14 боевиков и их сторонников. Всех украинцев проверили на коронавирус.

      Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко во время селекторного совещания рассказал, что ПЦР-результаты всех бывших пленников показали отрицательный результат на коронавирус, говорится на сайте президента.

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      Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны на территории Донбасса.

      После окончания 14-дневного срока обсервации бывшие пленные еще раз пройдут ПЦР-тесты и смогут вернуться домой.

      Что известно об обмене пленными

      • О нем договорились еще в ходе нормандской встречи в декабре 2019 года;
      • Это был первый обмен пленными в 2020 году;
      • В его рамках Украина уволила 20 своих граждан, но зато отпустила 14 боевиков и их сторонников.
      • Списки украинцев, которые вернулись – здесь. Среди людей, вернувшихся из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими.
      • Все уволенные проходят обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса.
      • Четверо боевиков " ЛНР " отказались возвращаться на оккупированные территории.

      Обмен пленными между Украиной и российскими наемниками: смотрите видео

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Донецка Тесты на коронавирус Оккупированные территории Пророссийские боевики Украина – Россия Обмен пленными
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