Известны результаты тестов на коронавирус освобожденных из плена украинцев
Обмен пленными состоялся еще на прошлой неделе. В его рамках Украина уволила 20 своих граждан, но зато отпустила 14 боевиков и их сторонников. Всех украинцев проверили на коронавирус.
Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко во время селекторного совещания рассказал, что ПЦР-результаты всех бывших пленников показали отрицательный результат на коронавирус, говорится на сайте президента.
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Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны на территории Донбасса.
После окончания 14-дневного срока обсервации бывшие пленные еще раз пройдут ПЦР-тесты и смогут вернуться домой.
Что известно об обмене пленными
- О нем договорились еще в ходе нормандской встречи в декабре 2019 года;
- Это был первый обмен пленными в 2020 году;
- В его рамках Украина уволила 20 своих граждан, но зато отпустила 14 боевиков и их сторонников.
- Списки украинцев, которые вернулись – здесь. Среди людей, вернувшихся из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими.
- Все уволенные проходят обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса.
- Четверо боевиков " ЛНР " отказались возвращаться на оккупированные территории.
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