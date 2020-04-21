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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Відомі результати тестів на коронавірус звільнених з полону українців

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      Обмін полоненими відбувся 16 квітня / Пресслужба ОПУ

      Обмін полоненими відбувся ще минулого тижня. У його межах Україна звільнила 20 своїх громадян, але натомість відпустила 14 бойовиків та їхніх прихильників. Усіх українців перевірили на коронавірус.

      Голова Донецької ОДА Павло Кириленко під час селекторної наради розповів, що ПЛР-результати усіх колишніх бранців показали негативний результат на коронавірус, мовиться на сайті президента.

      Зверніть увагу Коли у Мінську обговорять новий список обміну полоненими: відповідь Резнікова

      Наразі всі вони перебувають на обсервації із забезпеченням відповідної охорони на території Донбасу.

      Після закінчення 14-денного терміну обсервації колишній полонені ще раз пройдуть ПЛР-тести та зможуть повернутися додому.

      Що відомо про обмін полоненими

      • Про нього домовились ще у ході нормандської зустрічі у грудні 2019 року;
      • Це був перший обмін полоненими у 2020 році;
      • У його межах Україна звільнила 20 своїх громадян, але натомість відпустила 14 бойовиків та їхніх прихильників.
      • Списки українців, які повернулися – тут. Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.
      • Всі звільнені проходять обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.
      • Четверо бойовиків "ЛНР" відмовилися повертатися на окуповані території.

      Обмін полоненими між Україною і російськими найманцями: дивіться відео

       

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Новини Донецька Тести на коронавірус Окуповані території Проросійські бойовики Україна – Росія Обмін полоненими
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