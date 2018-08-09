Известны причины, по которым Холодницкий уйдет в отставку

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал, что уйдет в отставку только после окончания срока своих полномочий либо по собственному желанию.

Об этом он заявил в эфире "Радио НВ".

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"Я уйду в отставку в двух случаях: когда закончится срок полномочий или когда я приму это решение сам. Комментировать твиты дипломатических учреждений я не могу (речь идет о твите посольства США в Украине, в котором Холодницкого призывали добровольно уйти в отставку после обвинений НАБУ и ГПУ в совершении им дисциплинарных нарушений)", – отметил глава САП.

Также Холодницкий отметил, что не знает, содержал ли твит посольства США в Украине намек именно на него, а не был общим утверждением, поскольку журналисты, тоже должны идти в отставку или сесть в тюрьму.

Напомним, еще в марте 2018 года Луценко впервые обратился в КДКП с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Холодницкого обвиняли в разглашение тайны следствия: он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.



К слову, недавно Холодницкий попал в земельный скандал. Глава САП и его семья бесплатно получили 5 земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.