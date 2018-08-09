Відомі причини, через які Холодницький піде у відставку

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав, що піде у відставку тільки після закінчення терміну своїх повноважень або за власним бажанням.

Про це він заявив у ефірі "Радіо НВ".

Читайте також: Прокурори, які написали листа на захист Холодницького, отримали багатотисячні премії

"Я піду у відставку в двох випадках: коли закінчиться термін повноважень або коли я прийму це рішення сам. Коментувати твіти дипломатичних установ я не можу (йдеться про твіт посольства США в Україні, в якому Холодницького закликали добровільно піти у відставку після звинувачень НАБУ і ГПУ в скоєнні ним дисциплінарних порушень)", – зазначив голова САП.

Також Холодницький зазначив, що не знає, чи твіт посольства США в Україні містив натяк саме на нього, а не був загальним твердженням, оскільки журналісти, теж повинні йти у відставку або сісти у в'язницю.

Нагадаємо, ще в березні 2018 року Луценко вперше звернувся до КДКП з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Холодницькому закидали розголошення таємниці слідства: він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.



До слова, нещодавно Холодницький потрапив у земельний скандал. Глава САП та його родина безкоштовно отримали 5 земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.