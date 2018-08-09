21:20
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 14°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, 8 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відомі причини, через які Холодницький піде у відставку

100 Читать новость на русском
Голова САП піде у відставку лише через 2 причини
Голова САП піде у відставку лише через 2 причини / nv.ua

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав, що піде у відставку тільки після закінчення терміну своїх повноважень або за власним бажанням.

Про це він заявив у ефірі "Радіо НВ".

Читайте також: Прокурори, які написали листа на захист Холодницького, отримали багатотисячні премії

"Я піду у відставку в двох випадках: коли закінчиться термін повноважень або коли я прийму це рішення сам. Коментувати твіти дипломатичних установ я не можу (йдеться про твіт посольства США в Україні, в якому Холодницького закликали добровільно піти у відставку після звинувачень НАБУ і ГПУ в скоєнні ним дисциплінарних порушень)", – зазначив голова САП.

Також Холодницький зазначив, що не знає, чи твіт посольства США в Україні містив натяк саме на нього, а не був загальним твердженням, оскільки журналісти, теж повинні йти у відставку або сісти у в'язницю.

Нагадаємо, ще в березні 2018 року Луценко вперше звернувся до КДКП з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Холодницькому закидали розголошення таємниці слідства: він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.

До слова, нещодавно Холодницький потрапив у земельний скандал. Глава САП та його родина безкоштовно отримали 5 земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.

Теги: Новини України Назар Холодницький САП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
сьогодні, 21:02 Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
Анастасія Можаровська
Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка
сьогодні, 20:01 Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка
Катерина Петренко
Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
сьогодні, 19:01 Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
Інна Жолобович
"Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців
сьогодні, 19:00 "Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців
Дмитро Гнап
Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
Ірина Вихрущ
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Ампутація – не вирок: історії воїнів АТО
 17 серпня 2015 , 20:00 2
"Динамо" в серії пенальті обіграло "Шахтар" та стало володарем Суперкубка України
 16 липня 2016 , 23:06
"Севілья" дає зелене світло на трансфер Коноплянки, який може повернутись в Україну
 28 серпня 2016 , 10:48
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук