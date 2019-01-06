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      Известный украинский художник создал шарж на получение Украиной Томоса: интересное фото

      107 Читати новину українською
      Юрий Журавель
      Юрий Журавель / lime.apostrophe.ua

      Украинский художник и лидер группы "OtVinta" Юрий Журавель создал интересный шарж на получение Украиной Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины от Вселенского патриархата.

      Фото шаржа он разместил на своей странице в Facebook.

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      Художник изобразил в своей работе исторических личностей – князей Владимира Великого и Константина Острожского, гетманов Украины Павла Скоропадского и Ивана Мазепу, а также представителей современности – митрополитов Епифания и Филарета, экс-президента Виктора Ющенко и действующего главу государства Петра Порошенко.

      Ой! Радуйся! Земля! Надеюсь, что вы узнаете каждого. Это – еще одна страница в мультикнигы "Наши",
      – отметил автор в описании фото.

      Пользователи социальной сети с восторгом восприняли остроумный шарж художника.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного стороя.

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Теги: Томос Новости Украины Православная церковь Украины Религия Исскусство История Сеть
      Источник: 24 Канал
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