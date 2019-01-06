Известный украинский художник создал шарж на получение Украиной Томоса: интересное фото

Украинский художник и лидер группы "OtVinta" Юрий Журавель создал интересный шарж на получение Украиной Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины от Вселенского патриархата.

Фото шаржа он разместил на своей странице в Facebook.

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Художник изобразил в своей работе исторических личностей – князей Владимира Великого и Константина Острожского, гетманов Украины Павла Скоропадского и Ивана Мазепу, а также представителей современности – митрополитов Епифания и Филарета, экс-президента Виктора Ющенко и действующего главу государства Петра Порошенко.

Ой! Радуйся! Земля! Надеюсь, что вы узнаете каждого. Это – еще одна страница в мультикнигы "Наши",

– отметил автор в описании фото.

Пользователи социальной сети с восторгом восприняли остроумный шарж художника.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного стороя.