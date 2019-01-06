Відомий український художник створив шарж на отримання Україною Томосу: цікаве фото

Український художник та лідер гурту "OtVinta" Юрій Журавель створив дотепний шарж на отримання Україною Томосу про автокефалію для Православної церкви України від Вселенського патріархату.

Фото шаржу він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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Митець зобразив у своїй роботі історичних особистостей – князів Володимира Великого та Костянтина Острозького, гетьманів України Павла Скоропадського та Івана Мазепу, а також представників сучасності – митрополитів Епіфанія та Філарета, екс-президента Віктора Ющенка та чинного главу держави Петра Порошенка.

Ой! Радуйся! Земле! Сподіваюся, що ви впізнаєте кожного. Це – ще одна сторінка до мультикниги "Знай наших",

– зазначив автор в описі фото.

Користувачі соціальної мережі із захватом сприйняли шарж художника.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.