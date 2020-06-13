Семья водителя Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова, не приняла извинений от актера. Близкие погибшего назвали обращение виновника аварии запоздалым.

Денег у Ефремова семья погибшего не возьмет

Единственное, что интересует сейчас семью погибшего – это справедливый суд. Реакцию родных Захарова передал их адвокат Александр Добровинский, передает "РБК-Россия".

К теме Я не понимаю, как дальше жить, – актер Ефремов попросил прощения за смертельное ДТП: видео

Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если Ефремов хочет сделать какой-то вклад в борьбу с алкоголизмом за рулем – это его личная инициатива, но о мирном урегулировании дела говорить поздно,

– сказал адвокат.

Также Добровинский отметил, что материальной помощи от Ефремова пострадавшая сторона тоже не примет.

Ефремов извинился в видеообращении

Отметим, что ранее российский актер опубликовал видеообращение, в котором просит прощения у семьи погибшего. Также Ефремов подчеркнул, что всеми силами будет помогать семье Захарова. Актер сказал, что не будет пытаться избежать правосудия или смягчить приговор с помощью связей или денег.

Смотрите видеообращение Михаила Ефремова:

Что известно о ДТП с актером Ефремовым: