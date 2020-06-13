Извинения – запоздали, денег не надо, – семья погибшего в ДТП в ответ на обращение Ефремова
Семья водителя Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова, не приняла извинений от актера. Близкие погибшего назвали обращение виновника аварии запоздалым.
Денег у Ефремова семья погибшего не возьмет
Единственное, что интересует сейчас семью погибшего – это справедливый суд. Реакцию родных Захарова передал их адвокат Александр Добровинский, передает "РБК-Россия".
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Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если Ефремов хочет сделать какой-то вклад в борьбу с алкоголизмом за рулем – это его личная инициатива, но о мирном урегулировании дела говорить поздно,
– сказал адвокат.
Также Добровинский отметил, что материальной помощи от Ефремова пострадавшая сторона тоже не примет.
Ефремов извинился в видеообращении
Отметим, что ранее российский актер опубликовал видеообращение, в котором просит прощения у семьи погибшего. Также Ефремов подчеркнул, что всеми силами будет помогать семье Захарова. Актер сказал, что не будет пытаться избежать правосудия или смягчить приговор с помощью связей или денег.
Смотрите видеообращение Михаила Ефремова:
Что известно о ДТП с актером Ефремовым:
- Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля устроил ДТП в центре Москвы 8 июня.
- В ДТП погиб 57-летний россиянин Сергей Захаров. Он был водителем фургона, в который врезался Ефремов.
- Ефремова задержали, теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.
- Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца – до 9 августа.
- Впоследствии появились данные, что он был не только пьян, но и под наркотиками.