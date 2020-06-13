Сім'я водія Сергія Захарова, який загинув у ДТП за участю п'яного Михайла Єфремова, не прийняла вибачень від актора. Близькі загиблого назвали звернення винуватця аварії запізнілим.

Грошей у Єфремова сім'я загиблого не візьме

Єдине, що цікавить зараз сім'ю загиблого, – це справедливий суд. Реакцію рідних Захарова передав їхній адвокат Олександр Добровинський, інформує "РБК-Россия".

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Таким чином, вибачення сім'єю де-факто не прийняті. Якщо пан Єфремов хоче зробити якийсь внесок у боротьбу з алкоголізмом за кермом – то це його особиста ініціатива, але про мирне врегулювання справи говорити пізно,

– сказав адвокат.

Також Добровинський зазначив, що матеріальної допомоги від Єфремова постраждала сторона теж не прийме.

Єфремов вибачився у відеозверненні

Зазначимо, що раніше російський актор опублікував відеозвернення, у якому просить вибачення у родини загиблого. Також Єфремов наголосив, що усіма силами допомагатиме сім'ї Захарова. Актор сказав, що не намагатиметься уникнути правосуддя або пом'якшити вирок з допомогою зв'язків або грошей.

Дивіться відеозвернення Михайла Єфремова:

Що відомо про ДТП з актором Єфремовим: