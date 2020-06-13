Вибачення – запізнілі, грошей не треба, – сім'я загиблого у ДТП про звернення Єфремова
Сім'я водія Сергія Захарова, який загинув у ДТП за участю п'яного Михайла Єфремова, не прийняла вибачень від актора. Близькі загиблого назвали звернення винуватця аварії запізнілим.
Грошей у Єфремова сім'я загиблого не візьме
Єдине, що цікавить зараз сім'ю загиблого, – це справедливий суд. Реакцію рідних Захарова передав їхній адвокат Олександр Добровинський, інформує "РБК-Россия".
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Таким чином, вибачення сім'єю де-факто не прийняті. Якщо пан Єфремов хоче зробити якийсь внесок у боротьбу з алкоголізмом за кермом – то це його особиста ініціатива, але про мирне врегулювання справи говорити пізно,
– сказав адвокат.
Також Добровинський зазначив, що матеріальної допомоги від Єфремова постраждала сторона теж не прийме.
Єфремов вибачився у відеозверненні
Зазначимо, що раніше російський актор опублікував відеозвернення, у якому просить вибачення у родини загиблого. Також Єфремов наголосив, що усіма силами допомагатиме сім'ї Захарова. Актор сказав, що не намагатиметься уникнути правосуддя або пом'якшити вирок з допомогою зв'язків або грошей.
Дивіться відеозвернення Михайла Єфремова:
Що відомо про ДТП з актором Єфремовим:
- Михайло Єфремов у нетверезому стані за кермом авто влаштував ДТП у центрі Москви 8 червня.
- У ДТП загинув 57-річний росіянин Сергій Захаров. Він був водієм фургона, у який врізався Єфремов.
- Єфремова затримали, тепер йому загрожує 12 років тюрми.
- Суд обрав актору запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці – до 9 серпня.
- Згодом з'явилися дані, що він був не лише п'яним, але й під наркотиками.