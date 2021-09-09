Извиняюсь, бл**ь – это я, – Кива дал уроки "вежливости" под Радой
Источник:фейсбук Яна Доброносова
Илья Кива в очередной раз поскандалил и обматерил людей под стенами Верховной Рады. Так пророссийский нардеп эмоционально обсуждал с ФЛП 2014 год.
Я в первую очередь мужчина – а не нардеп, – Кива
Часть разговора народного избранника от "Оппозиционной платформы – За жизнь" опубликовал журналист издания "Телеграф" Ян Доброносов. На нем слышно, как Кива громко объясняет активисту, чем он занимался в 2014 году. В то время возле парламента проходила акция ФЛП.
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Смысл разговора политика с активистами не очень понятен. Кива больше ругался и оскорблял патриотов. Когда митингующий сделал политику замечание за нецензурную лексику, тот возмутился еще больше: "Если тебя оскорбляет разговор со мной, то зачем ты его начинаешь? Я оскорбляю тебя своим разговором?".
Активист подчеркнул, что депутату не подобает использовать нецензурные слова.
Ничего страшного, что я депутат. Я в первую очередь мужчина. Я извиняюсь, я – бл**ь,
– ответил парламентарий.
В ситуацию вмешалась полиция: "Илья Владимирович, пойдемте на заседание". Правоохранители окружили Киву в толпе и повели в Раду.
Кива поскандалил возле Верховной Рады: видеоОбратите внимание! Недавно стало известно, что Кива получил лицензию адвоката. Экзамен он ездил сдавать аж на Закарпатье, "чтобы насыщаться духовно и формироваться морально". Кроме того, нардеп заявил, что хочет работать не только адвокатом, но и проповедником, и детским психологом. Сейчас он, мол, консультирует бесплатно.