Я в бешенстве, – пропагандист Соловьев устроил истерику из-за сожженного крейсера "Москва"

Недавно украинские защитники отправили ко дну вражеский ракетный крейсер "Москва". И у россиян из-за этого, конечно, знатно подгорает.

Истерику устроил, в частности, рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев, пишет 24 канал. Он очень эмоционально отреагировал на известие о потере "Москвы".

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Соловьев очень расстроен из-за "Москвы"

Свое отношение к случившемуся пропагандист дал понять еще с первых слов. "Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота. Я просто в бешенстве", – жаловался Соловьев. Далее он вообще заговорил об уязвимых местах судна и каких-то "родовых травмах".

Я все это понимаю. Вы мне только объясните, как вы смогли потерять его? Объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время?

– жаловался россиянин.

И подчеркивал, что ему неважно, из-за чего именно "Москва" пошла ко дну. Впрочем, трудно поверить, что Соловьеву действительно безразличны причины, потому что дальше он на них и жаловался. Трудно игнорировать тот факт, что этот российский флагман уничтожен именно украинцами.

ВСУ подтвердили, что попали в российский флагман украинскими ракетами "Нептун" . В России признали, что "Москва" затонула, но об атаке – не упоминали.

Пропагандист возмущался, "с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара". Якобы у него ведь есть боекомплект для того, чтобы обивать такие атаки. "Что-то не активировали? Хорошо, даже если удар ракетами. Вспыхнул пожар. А что у вас с противопожарной системой, объясните?", – не прекращал он.

Пропагандист говорит, что "Москва" выгорела дотла

Этот "крик души" россиянин подытожил тем, что корабль "практически выгорел изнутри дотла". При этом, так расстраиваясь из-за самого судна, он даже не упомянул о судьбе экипажа, у которого при таких обстоятельствах были минимальные шансы спастись. Отметим, что на борту крейсера могли находиться более 500 моряков.

Шторм помешал провести эвакуацию

Россия ничего не говорит о погибших или пострадавших. Впрочем, ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что россиянам не удалось эвакуировать экипаж судна. Другие корабли пытались помочь "Москве", но из-за шторма спасательную операцию провести не удалось. "Даже природа была на стороне Украины", – подчеркнули в ГПСУ.

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