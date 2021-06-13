Я буду с ним очень прямолинейным, – Байден о Путине

Президент США Джо Байден подчеркнул, что будет "очень прямолинейным" во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский политик убежден, что личная встреча – хороший способ улучшить отношения.

Отношения США и России находятся на низком уровне. Об этом Байден заявил на пресс-конференции по результатам саммита "Большой семерки".

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Байден сказал, что Путин прав относительно низкой точки. Однако это зависит от действий российского президента относительно соответствия международным нормам.

Байден хочет понять, можно ли улучшить отношения

Байден подчеркнул, что во время встречи с Путиным он хочет понять, есть ли условия для улучшения отношений.

Мы не ищем конфликта. Мы стремимся исправить те действия, которые, по нашему мнению, противоречат международным нормам,

– сказал американский политик.

Кроме того, Байден надеется, что саммит обеспечит сотрудничество США и России. По его словам, можно наметить "определенную стратегическую доктрину", в частности, по вопросам климата.

"Я знаю, вы не сомневаетесь, что я буду с ним очень прямолинеен", – сказал Байден.

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