Я бы не строил иллюзии о распаде России, – Цимбалюк

Некоторые эксперты предполагают, что постоянная погоня России за территориями других стран в конечном итоге приведет ее к развалу. Однако с этим согласны не все.

Роман Цимбалюк в интервью с Денисом Казанским на 24 канале назвал такие предположения "иллюзиями". Он не считает, что это может произойти в скором времени.

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Цимбалюк призвал не тешить себя такими мыслями.

Я бы не строил иллюзии вроде распада России. Если и распадется, то кто сказал, что нам от этого станет легче?

– подчеркнул журналист.

"Такое развитие событий нужно рассматривать как бонус для Украины и понимать, что Россия будет всегда агрессивной, беспощадной. Это то государство, которое с удовольствием будет проливать нашу кровь", – отметил Цимбалюк.

Он объяснил, что если так подходить к России – можно научиться жить рядом с ней.

России нужны "бабки"

Также Цимбалюк отметил, что состояние России зависит от 2 обстоятельств:

экономическое положение в стране;

структура дел в Москве.

Если есть "бабки", значит есть армия, борцы с экстремизмом, пропаганда и все держат под контролем, поэтому Россия не может быть демократическим государством,

– подытожил Цимбалюк.

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