Я был тронут больше всего за время войны, – Зеленский о походе в больницу к семье из Ворзеля
Президент Владимир Зеленский 17 марта посетил семью, которая попала под обстрел российских оккупантов во время эвакуации из Ворзеля. Его очень тронул разговор с пострадавшими.
К счастью, вся семья смогла спастись, сообщает 24 канал. Сейчас им оказывают помощь в больнице.
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Зеленского тронула встреча с семьей из Ворзеля
Президент рассказал, что 17 марта он посетил в больнице семью Власенко из Ворзеля, которые, спасаясь, попали под обстрел оккупантов.
"Старшая дочь, Катя, ей всего лишь 16 лет, закрыла собой братика Игоря, которому восемь. Брат вышел из машины и проклинал оккупантов. Мама Татьяна получила осколочные ранения. Отец вынес дочь на руках", – рассказал Зеленский.
По словам президента, они держались вместе и защищали друг друга.
Я был действительно тронут говорить с ними. Пожалуй, больше всего за все время этой войны,
– добавил Зеленский.
Президент пожелал здоровья, счастья и мира семье Власенко и всем украинцам. Он подчеркнул, что работает для этого.
Смотрите обращение Владимира Зеленского:
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