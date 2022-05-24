Я была в шоке: один из эпизодов того, как начиналась война

Как начиналась война. Очередной эпизод. 2013 год, Киев, лето. Одно из мероприятий, где обсуждались перспективы отношений Украины и России, в контексте подготовки к подписанию соглашения об Ассоциации с Евросоюзом и ЗСТ.

Тогда правительство Азарова предлагало России, которая уже оказывала ощутимое экономическое давление на Украину, формат "3+1" участия Украины в так называемом Таможенном союзе. Кремль не принял этот вариант.

Читайте Переговоры Украины и России могут идти только по одному вопросу

Но я почему это запомнила?

Потому что на этой встрече был представитель от посольства России, который в ответ на вопрос присутствующих: "А как вы видите дальнейшее развитие отношений между Украиной и РФ?" ответил буквально и дословно следующее: "Смотрите программы Дмитрия Киселева". Я была в шоке.

Россия никогда не хотела (или просто не способна) никакого конструктива и, тем более, компромисса. У Кремля до 2014 года были все возможности выстраивать стратегическое партнерство в треугольнике Россия – Украина – Европа, где у России – ресурсы, у Украины – транзит, у Европы – технологии.

Важно Путинцы задействовали на Луганщине новую тактику: удастся ли им "проглотить" Северодонецк

Шаг назад

Две зоны свободной торговли стали бы шагом вперед, а не назад. Но Россия выбрала войну и шантаж. Как всегда. Потому что любой шаг вперед предполагает реформы, модернизацию и конкуренцию (без которой это невозможно).

В итоге тот же Таможенный союз (от которого потихоньку отходит Казахстан) оказался не под экономику и взаимную выгоду, а под издержки войны и риски войны на собственной территории.

Также интересно – Хватит лезть к Украине с советами, – Фейгин разнес российскую оппозицию: смотрите видео