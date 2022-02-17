Я давний сторонник легализации оружия, – Резников

Из-за угрозы полномасштабного наступления России актуален вопрос легализации оружия для самозащиты гражданских лиц. Кроме того, рост сил территориальной обороны обуславливает увеличение граждан, умеющих с ним обращаться.

Министр обороны Украины Алексей Резников высказал свое мнение по поводу легализации оружия для гражданских. Он подчеркнул, что во многих странах это повышает безопасность людей, помогает стражам порядка и однозначно уменьшает преступность.

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Оружие должно быть легализовано

"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, считаю, что в принципе должен быть закон, регулирующий оборот оружия, его до сих пор нет", – заявил Резников.

Он пояснил, что оружие должно быть легализовано. Кроме того, нужно четко прописать – кто и какое оружие может получить. Министр также подчеркнул, что граждане должны иметь право не на ношение, а только на хранение короткого ствола.

Когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество оружия – это дополнительный фактор задуматься: какая цена будет у этой агрессии,

– подытожил Резников.

Оружие для теробороны

Также министр уточнил относительно оружия сил территориальной обороны. Он подчеркнул, что оно будет храниться в военных частях в отведенных для этого оружейных комнатах. Резервисты будут получать его по "мере необходимости" для учений и в случае развертывания сил теробороны.

Законопроект "О праве на гражданское оружие"

Еще в июне 2021 года законопроект № 5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" был внесен в Верховную Раду.

Однако, даже до конца 2021 года парламент так и не успел его рассмотреть.

В нем говорится не о легализации оружия, а только о регулировании предусмотренным Конституцией вопроса о "правовом режиме собственности" на эти объекты.

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