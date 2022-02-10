За оптимістичними прогнозами, в Україні проживає приблизно 41 мільйон людей. Натомість зброї в українців – до 7 мільйонів одиниць. Водночас лише кожна сьома перебуває на руках легально, тобто з відповідним дозволом. Невеселе протистояння закону та беззаконня.

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Дозволи на зброю в Україні

Навіщо далеко ходити? Представники закону також не бояться відповідальності. Яскравим прикладом стала справа колишнього судді Голосіївського райсуду Києва Андрія Новака. За хабар у 8 тисяч доларів Антикорупційний суд засудив його до 7,5 років позбавлення волі та конфіскації усього майна.

Цікаво, що під час обшуку у нього виявили вогнепальну зброю з бойовими припасами, звичайно, без передбаченого законом дозволу. Тільки завдяки тому, що суддю зловили на корупції, зброю вилучили.

Але і з зареєстрованою зброєю також не все добре. Звичайні люди можуть отримати дозвіл хіба на мисливську нарізну зброю або гладкоствольну рушницю.

Натомість "незвичайні" люди можуть претендувати на травматичну та бойову зброю. Мовиться про зброю для самозахисту – зручні та компактні пістолети, але це вже спеціальні пропозиції від МВС для "привілейованих".

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Фактично, мовиться про пістолети, які стріляють або гумовими, або справжніми набоями. Але головною їх перевагою є можливість постійного носіння з собою під одягом, без зайвої уваги оточення, та здатність захистити себе в будь-який момент.

Кому пропонують переваги

Пістолети з гумовими набоями має право купувати лише вузьке коло осіб, зокрема працівники суду та правоохоронних органів, їх близькі родичі, а також:

народні депутати;

військовослужбовці;

державні службовці;

члени громадських формувань;

журналісти.

Але не переймайтеся, купити дозвіл на таку зброю в пакеті з посвідченням журналіста зараз не складає жодних проблем. Ціна питання – 400 – 600 доларів.

За словами голови Української асоціації власників зброї, він не знає жодного власника травматичної зброї, який отримав би такий пістолет без використання незаконних схем. За його ж словами, продають багато таких пістолетів фірми, які спочатку закупили їх за ціною від 8 – 12 доларів у Міноборони, потім переобладнали їх під "травмати" і продали вже за 600 доларів.

Саме у такий спосіб продали дозволів на мінімум 220 тисяч "травматів". І до речі, такий дозвіл треба оновлювати раз на 3 роки. За що, звичайно, знов потрібно викласти 250 – 300 доларів.

Мовиться про сотні мільйонів доларів. І їх отримання гарантують схеми, які "ініціювало" саме ж МВС.

Фактично, якби кожен охочий купити зброю з гумовими набоями був зобов'язаний реально пройти медкомісію та курс поводження зі зброєю, ми були б впевнені, що ця зброя не потрапить до людей, які б не мали нею володіти. І не створить небезпеку для суспільства, а корупційна рента не осяде в кишенях недобросовісних посадовців та їх оточення.

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Друга можливість отримати зброю поширюється на ще більш привілейованих та заможних, мовиться про "нагородну" зброю.

За ідеєю, її повинні отримувати лише військовослужбовці та працівники військових формувань за визначні заслуги в:

забезпеченні обороноздатності України;

зміцненні національної безпеки;

зразкове виконання військового;

службового обов'язку.

Але як показує практика, такою зброєю нагороджуються й ті, хто просто може за це заплатити – бізнесмени та їх охоронці. Народні депутати та міністри.

Наприклад, нардеп Ілля Кива ще у 2013 році уникнув суворої відповідальності за хабар, адже мав довідку про "психопатизацію особистості". Але вже через 2 роки ексміністру Арсену Авакову це не завадило видати йому нагородну зброю.



Кива уникнув суворої відповідальності / Фото з сайту ОПЗЖ

До речі, за останні 7 років на його посаді нагородну вогнепальну зброю отримали майже 3,5 тисячі громадян, з них – 88 народних депутатів. Водночас під виглядом пістолетів видавали пістолети-кулемети та штурмові гвинтівки.

За 30 років такої зброї (насамперед пістолетів) видали 50 тисяч одиниць. Ціна питання для не наближених в середньому складала 30 тисяч доларів.

Як вишенька на тортику – відомства не розкривають перелік осіб, яких держава вшанувала такою нагородою. Хоча за логікою, якщо така нагорода видається не військовим або правоохоронцям, суспільство мало б знати своїх героїв в обличчя, чи не так?

Так ми маємо ситуацію, коли звичайні люди, які не хочуть використовувати корупційні схеми, не можуть володіти зброєю для самозахисту. Ні пістолетом, який стріляє гумовими набоями, ні вже й справжніми кулями.

На фоні цього – повний безлад у видачі дозволів на таку зброю для більш привілейованих і багатих. Як це регулювати, аби кожен з нас і мав право на самозахист і одночасно міг безпечно ходити по вулиці, не боячись, що зброя потрапить до рук "людини зі стійкою психікою"?

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Нормального законодавства, яке регулювало б цю тему зараз немає. За останні 30 років народні депутати зареєстрували понад 20 законопроєктів, якими хотіли врегулювати обіг цивільної зброї. Але жодного так і не ухвалили.

Рада робить чергову спробу врегулювати обіг зброї

Наразі Верховна Рада робить чергову спробу врегулювати обіг цивільної зброї. Мовиться про законопроєкт 5708 за авторства понад 40 народних депутатів від фракції "Слуга народу", "За Майбутнє" та групи "Довіра". Зокрема, серед них Ігор Фріс, голова парламенту Руслан Стефанчук, Максим Бужанський та Галина Третьякова.

Законопроєкт всебічно підтримує МВС та нещодавно рекомендував до прийняття профільний Комітет ВРУ.

Інститут законодавчих ідей детально проаналізував цей законопроєкт на наявність ризиків. І повинна вас розчарувати, він повний корупційних дірок, зокрема й тих, про які я тільки-но розповіла.

Володіти короткоствольною зброєю, як і зараз, пропонують тільки окремим категоріям – звичайним людям дозвіл на пістолет навіть з гумовими кулями не отримати. Хіба користуватися вже добре напрацьованими корупційними схемами.

Що гірше – нагородну зброю тепер зможе отримати будь-яка людина, не маючи навіть формально стосунку до військових та правоохоронних органів, та особливих заслуг у забезпеченні обороноздатності України.



Верховна Рада хоче врегулювати обіг цивільної зброї / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

І звичайно, реєстр осіб, хто володіє зброєю, відкривати також не пропонують. Я вже мовчу про нові корупційні нововведення, які концентрують повноваження силовиків по контролю та регулюванню як бізнесу, так і власників зброї.

Серед них – обов'язкове отримання погодження Нацполіції на кожен трудовий договір для працівників тирів. Можливість проведення перевірок власників зброї правоохоронцями хоч щомісяця.

Завдяки розмитим підставам між адміністративною та кримінальною відповідальністю – можливість вибирати покарання для порушника на власний розсуд – від штрафу у 1700 гривень до позбавлення волі на 3 роки.

Чи потрібен нам комплексний закон для регулювання обігу цивільної зброї? Звичайно. Але що нам не потрібно – це законодавча ширма, за якою і надалі буде стояти роздача дозволів та нагородної зброї за гроші, кошмарення бізнесу силовиками та неможливість звичайних громадян захистити себе і свої сім'ї.