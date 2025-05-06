"Я дома, я дома": щемящие кадры возвращения украинских защитников

Во вторник, 6 мая, состоялся уже 64-й обмен военнопленными. Так, в Украину вернулось 205 наших воинов.

В голосе защитников радость от возвращения на родную землю. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Кадры возвращения украинских воинов

Сегодня Украина вернула 205 наших защитников. Это молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Среди них защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта, о чем сообщал Владимир Зеленский.

В Госпогранслужбе опубликовали щемящие кадры возвращения украинских воинов.

Я дома! Я дома! – безграничная радость в голосе защитника, который только что вернулся на Родину,

– пишут в ГПСУ.

Украинские защитники вернулись на Родину: смотрите видео

Сегодня, в День украинской пехоты, возвращаются на родную землю из российского плена солдаты, сержанты и офицеры, десантники и штурмовики, моряки и нацгвардейцы, и конечно – пехотинцы.

Это радостный день для сотен родных и близких людей, которые дождались дома своих Защитников. Команда Координационного штаба продолжает работать, чтобы спасти каждого украинца и украинку, которые до сих пор находятся в российской неволе,

– говорится в сообщении ГУР МО.

205 украинских воинов вернулись домой: смотрите видео