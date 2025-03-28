Я еще не читал, а депутаты уже знают, – Зеленский отреагировал на инсайды по соглашению о недрах

В сети нардепы делились своими впечатлениями о новом варианте соглашения об ископаемых, называя его "ужасом". Президент Зеленский отреагировал на подобные "инсайды".

Он поинтересовался, кто из депутатов делится такой информацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

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"Я еще не читал, а депутаты уже знают, что будет в соглашении. Интересно, кто эту информацию передает", – сказал президент.

Президент подчеркнул, что ознакомится с соглашением только после работы над ним юристов. И добавил, что не хочет реагировать на каждый месседж, который появляется в сети.