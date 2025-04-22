Об этом президент сказал во время брифинга, информирует 24 Канал.

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Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом в Ватикане.

Президента спросили, хотел бы он там встретиться с Трампом. На это Зеленский ответил, что готов и хотел бы встретиться с лидером США.

Мы всегда готовы встречаться с партнерами из Соединенных Штатов. Всегда,

– подчеркнул лидер.

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Напомним, что в понедельник, 21 апреля, отошел в вечность Папа Римский Франциск. Вскоре стало известно, что Трамп и первая леди США приедут на похороны понтифика. Также на похороны Папы Римского поедет президентская чета Зеленских.