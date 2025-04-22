Про це президент сказав під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з Дональдом Трампом у Ватикані.

Президента запитали, чи хотів би він там зустрітися з Трампом. На це Зеленський відповів, що готовий та хотів би зустрітися з лідером США.

Ми завжди готові зустрічатись з партнерами зі Сполучених Штатів. Завжди,

– наголосив лідер.

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Нагадаємо, що в понеділок, 21 квітня, відійшов у вічність Папа Римський Франциск. Невдовзі стало відомо, що Трамп та перша леді США приїдуть на похорон понтифіка. Також на похорон Папи Римського поїде президентське подружжя Зеленських.