Я каждую ночь слышал о том, что будет разгон, – Рыбачук об угрозе от "Беркута"

Олег Рыбачук рассказал, что во время Евромайдана каждый день слышал информацию о том, что будет разгон. Он понимал, что это произойдет ночью.

О том, что в 2013 году регулярно были сообщения о силовом разгоне Майдана, глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал в интервью 24 каналу. Разговор состоялся в рамках проекта "Баррикады Достоинства".

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Разгон Майдана анонсировали каждую ночь

Я каждую ночь слышал, что будет разгон. Я опытный человек и понимал, что ночью на Майдане половина людей из спецслужб и провокаторы,

– отметил Рыбачук.

Он отдавал себе отчет, что любая массовая акция в первую очередь привлекает городских сумасшедших и представителей спецслужб, которые имеют своих агентов влияния, знают разные способы провокаций.

Когда произошел разгон, добавил Рыбачук, его разбудили примерно в 6:00 утра. Приехав на Майдан, он увидел "Беркут".

Силовой разгон Евромайдана 30 ноября: главное

, глава "Центра совместных действий" также отметил, что после избиения студентов на Майдане кардинально изменилась ситуация. Правоохранителей пугало то, что нападение на молодых активистов не заставило их отступить, а наоборот – породило характерное движение.

Источник: Википедия

Революция Достоинства началась 21 ноября 2013 года. Однако 30 ноября произошел разгон, в то время на площади было около 400 протестующих, преимущественно студенты.

В результате действий "Беркута" пострадали по меньшей мере 79 человек. Акция получила широкую огласку и осуждение со стороны большой части общества (в частности, правозащитников).

События того дня стали переломным моментом в украинских протестах конца 2013 года, сместив акцент протестов с проевропейского на антиправительственный, а также добавив им массовости.

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