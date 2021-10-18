Я максимально против локдауна, – Зеленский о ситуации с коронавирусом в Украине

Владимир Зеленский заявил, что штамм Дельта пришел в Украину позже, чем во многие страны мира. Именно поэтому сейчас статистика заражения в Украине выделяется на фоне европейских показателей.

Украинский лидер отметил, что пик Дельты в Украине уже сегодня и продлится еще неделю – две. В то же время в дальнейшем он будет угасать. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и СНБО.

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Зеленский подчеркнул, что Украина готова к борьбе с коронавирусом.

В частности, за сутки разворачивают около 90 тысяч коек в инфекционных больницах. Они снабжены аппаратами ИВЛ. Также есть необходимое количество скорых.

Украинский лидер подчеркнул, что это – очень важное достижение медицинской системы. Сейчас Украина имеет один из лучших в Европе уровень готовности к спасению инфицированных.

В то же время колоссальных нагрузок не выдержит ни одна медицинская система. В частности 300 или 500 тысяч инфицированных не выдержит никто.

"Я против локдауна"

По словам Зеленского, в дальнейшем есть 2 пути для урегулирования ситуации: вакцинация или локдаун. Президент подчеркнул, что перед этим выбором мы находимся ежедневно.

Я против локдауна. Максимально. Из-за экономики. Потому что нет локдауна, мы все видим цифры: мы растем. У нас растет ВВП. У нас растет бюджет,

– подчеркнул Зеленский.

Когда наполняется бюджет, растет экономика страны. Поэтому единственный выход – вакцинация. Зеленский отметил, что "все зависит от нас с вами".

Публичные люди должны показывать пример

По словам Зеленского, публичные люди должны показывать пример украинцам.

Каждый государственный деятель должен вакцинироваться. Вся Верховная Рада, все СМИ должны работать над тем, чтобы люди поняли: им нужно вакцинироваться. Этим должен начинаться и заканчиваться каждый рекламный блок на телевидении. Другого выхода не будет.

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