Я маленький ребенок страны, но вдоволь веры, любви, надежды: трогательное видео детей о войне

13:42

В населенных пунктах Украины идут жестокие бои. Из-за этого люди вынуждены по несколько дней сидеть в подвалах. Среди них – дети. Но и в такое время маленькие украинцы из разных уголков нашей Родины рассказывают о войне и обращаются к защитникам Украины.