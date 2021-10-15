Я не фанат "золотого дождя", – Трамп о реакции жены на скандал с проститутками в Москве
15 октября 2021 , 18:23Читати новину українською
Источник:Washington Post
Дональд Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес из-за якобы участия в оргии. Политик также заявил, что его жена Мелания не верит в такие слухи.
Издание BuzzFeed в 2017 году сообщило, что во время визита в Москву Трамп участвовал в оргиях с местными проститутками. Говорилось, не обошлось и без так называемого "золотого дождя".
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Во время визита во Флориду Трамп прокомментировал историю.
Я не фанат "золотого дождя". Поэтому ваша потрясающая первая леди сказала мне следующее: "Я не верю в это",
– заявил Трамп.
Скандал с Трампом и проститутками: главное
- О приключениях Трампа в Москве издание BuzzFeed рассказал 2017 году.
- В материале говорилось что Трамп якобы устраивал сексуальные шоу в отеле Ritz Carlton. Там обычно останавливались Барак Обама с супругой Мишель. Их Трамп ненавидел.
- Когда проститутки прибывали в отель, политик вроде просил устраивать их в номере "золотой дождь".