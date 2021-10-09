Я не отбираю у вас мандат, – Арахамия и Разумков эмоционально выясняли отношения в телеэфире
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
У главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в прямом эфире в программе Савика Шустера спросили, будут ли уже бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова лишать мандата народного депутата. Причем спросили несколько раз.
Арахамия фактически не подтвердил и не опроверг такую возможность. А вот Стефанчук, отвечая на этот же вопрос, вообще сказал, что не имеет полномочий отбирать мандаты.
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Остенется ли Разумков депутатом
Уже бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков несколько раз спрашивал у телеэфире у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамиа и новоизбранного спикера Руслана Стефанчука о судьбе своего депутатского мандата.
Арахамия несколько раз уклонялся от ответа, но в итоге таки сказал:
Я не отбираю у вас мандат. Все будет зависеть от того, какое у вас будет политическое будущее.
А Стефанчук в ответ на этот же вопрос вообще открестился от такой идеи:
Я не суд и не Центральная избирательная комиссия, я не могу отбирать мандат. Инициировать это также не могу.
"Нет ответа", – с улыбкой подытожил разговор Дмитрий Разумков.Важно помнить: Разумков был спикером Рады с 29 августа 2019 года, а с мая по декабрь 2019 руководил партией "Слуга народа" и в парламент прошел как 1 номер в ее списке.
Закон об олигархах
Примечательно, что в этом же эфире Дмитрий Разумков прокомментировал конфликт вокруг так называемого "закона об олигархах". Он заверил, что не голосовал за него только потому, что был на самоизоляции из-за коронавируса.
Давид Арахамия сразу спросил: "А если бы не были, голосовали бы?" И Разумков ответил:
Совершенно верно! Потому что в нем была учтена моя правка, 398, которая позволяла вывести это из-под вашего контроля в независимый орган – комиссию, которая бы работала при НАПК (Национальное агентство по предупреждению коррупции – 24 канал).
Подписать документ, уже принятый Радой, Разумков также был готов, если бы ему его подали в том виде, в котором проголосовали.
Выпустите тот закон, за который проголосовала Рада, а не тот, который вы пытаетесь сделать. Это будет честно по отношению к людям, парламенту и вообще закону,
– обратился в итоге к Арахамии Разумков.
Коротко об отставке Разумкова
- 4 октября "слуги" подали в Раду подписные листы, запустив процедуру снятия Дмитрия Разумкова с должности. 7 октября Верховная Рада уволила того от исполнения полномочий председателя парламента 284 голосами.
- 8 октября новым спикером выбрали Руслана Стефанчука. Первым вице-спикером вместо него планируют избрать Александра Корниенко, который также является главой партии "Слуга народа".