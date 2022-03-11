Я не знаю, что делать с сумасшедшими, – европарламентарий о возможных провокациях России

Европа пытается сделать все возможное, чтобы остановить безумные планы Владимира Путина. Однако в Европарламенте не понимают, как это сделать, если он придумал очередную провокацию.

В частности, речь идет об информации, что глава Кремля готовит теракт на Чернобыльской АЭС. Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Европарламента Андреюс Кубилюс.

Детальнее Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, – разведка

Он также подчеркнул, что россияне готовят провокации с химическим оружием и тому подобное, чтобы впоследствии обвинить в этом украинскую сторону. Однако им не удастся обмануть мир.

Как остановить их? Их безумие, которое может стать причиной катастрофы, которая грозит не только Украине, но всей Европе и самой России. Честно, я не знаю, что делать с сумасшедшими, специалисты медицины могут сказать больше, чем я,

– добавил Кубилюс.

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