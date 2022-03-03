"Я не знаю, как мне вернуться": новая переписка оккупанта

Если вы видите эту переписку, то очень высоки шансы, что автор сообщений пополнил ряды "двухсотых". Оккупант в переписке выразил неуверенность в том, что вернется вообще.

Очередная переписка вражеских военных доказывает, что часть из них деморализована. Более того, они своим друзьям и родным сообщают реальные цифры российских погибших на войне, которую Россия объявила Украине.

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Оккупант подчеркнул, что воюет с мирным населением

Российский военный в переписке с неким Головчанским, которого он называет своим братом, подчеркнул, что находится в Сумах.

А на вопрос, все ли у них хорошо ответил, что в основном они воюют с мирным населением, которое им здесь не радо. Оккупант в сообщении признается, что перестал понимать, зачем их сюда послали.

Что же касается потерь, то он добавил своему товарищу, что очень много "двухсотых" со стороны российских нападавших. Более 7 тысяч, подчеркнул он.

Я не знаю, как мне вернуться. Получилось, что мы просто напали на Украину,

– пишет оккупант.

На вопрос, когда владелец смартфона вернется домой, Головчанский получил ответ, что тот не знает, вернется ли вообще. Мол, с большинством своих связь исчезла.

– Все будет хорошо. Хватит себя накручивать. Мы верим.

– Да что хорошего в том, что мы убиваем мирное население? Грабим магазины, чтобы было, что есть. Нас здесь ненавидят все и проклинают.

Смотрите видео очередной переписки российского оккупанта:

Также на видео можно увидеть фотографии военных, сделанные еще 19 февраля. На них видны группы солдат где-то возле лесополосы.

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