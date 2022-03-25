Месяц войны. 8 лет. В моей жизни глобально не изменилось ничего. Подразделение находилось на фронте и до 24 февраля. Он находится на фронте с 2014 года.

8 лет войны

Мой тревожный чемодан выглядел как упакованный рюкзак с вещами, "медициной" и "броней" и лежал в шкафу год. В декабре 2021 года я просто добавила туда документы и вещи своей собаки.

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И несмотря на практически два года, с тех пор как я вернулась с войны в гражданскую жизнь – это жизнь не "зацивилила" меня. И 24 февраля очень быстро вспомнилась обычная полудикарская, кочевая жизнь войны.

В мою жизнь месяц полномасштабной войны принес утрату друзей, боевых побратимов, которые должны были жить, убивать россиян и приближать победу. И это разбивает меня морально практически каждый день, как в 2014/2015/2016 годах.

Мои друзья находятся сейчас в Мариуполе. И я хочу выть от своей беспомощности.

Месяц войны

В мою жизнь месяц полномасштабной войны принесла большое количество боли от того, что погибают дети, новорожденные и даже не рожденные украинцы внутри мам.

Я ненавидела россиян и до 24 февраля 2022 года. Моя ярость к ним заполнила уже давно внутри все клетки и сосуды.

И это было обычно заметно в моей полной категоричности ко всему, связанному со страной врагом – Россией.

Потому этот месяц не открыл мне глаза ни на что. Ибо они были открыты 8 лет.

С 24 февраля изменилась самая война

И теперь, что такое авианалеты, фосфорные бомбы, ракетные удары, "солнцепеки" и другая убийственная техника массового поражения – знает и "чувствует" на себе вся страна в центре Европы.

Этот месяц полномасштабной войны сплотил нас всех. Но научил не бояться желать смерти россиянам.

"Русня – не люди" – теперь аксиома для целого нашего народа.

Месяц войны. Восемь лет войны. Мы победим.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что у России проблемы: