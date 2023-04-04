Преподаватель Львовской политехники снял видео с футболкой "Я ненавижу ЛНУ". Ему ее подарили студенты.

3 апреля в аккаунте старшего преподавателя кафедры истории Национального университета "Львовская политехника" Василия Банаха появилось видео, где он на фоне студентов показывает футболку с надписью на английском языке "I HATE LNU" ("Я ненавижу ЛНУ") и зачеркнутым логотипом университета.

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Что известно об инциденте

На несколько секунд видео Василий Банах с футболкой "Я ненавижу ЛНУ" говорит о том, что Львовская политехника является лучшим университетом и поощряет абитуриентов поступать в него.

Слава Украине! Какой лучший университет? Львовская политехника! Так что? Поступаем-поступаем,

– сказал он.

На заднем фоне в аудитории стояли смеющиеся и поддерживающие преподавателя студенты.

Курьезность ситуации придает и то, что Василий Банах, кроме должности во Львовской политехнике, параллельно является аспирантом ЛНУ имени Ивана Франко. После огласки в соцсетях Василий Банах удалил видео.

Впоследствии Банах опубликовал новое видео, в котором заметил, что это был "хайп для тиктока", и извинился за то, что мог перегнуть палку. Он отметил, что неважно, в каком учебном заведении учится студент, ведь это единственное сообщество украинских студентов. Также он напомнил, что сам оканчивал ЛНУ в 2003 году.

Василий Банах с футболкой "Я ненавижу ЛНУ": смотрите видео

На кафедре уже побеседовали с преподавателем и студентами

На кафедре истории НУ ЛП видели видео и заявили, что отреагировали. Заведующий Иван Хома отметил, что Василий Банах признал свою ошибку и опубликовал новое видео.

Конечно, кафедра реагирует негативно. С Василием Михайловичем провели соответствующую работу. Мы все здесь любим Львовский университет Ивана Франко, потому что на 90% являемся его выпускниками. В том числе и Банах. Более того, он еще и аспирант ЛНУ. Это просто небольшое недоразумение. По этой теме также пообщались со студентами. Мы друг друга должны уважать,

– сказал Иван Фома.

По словам заведующего кафедрой, футболку преподавателю подарили студенты. Когда они принесли ее на пару, Банах не посмотрел, что там написано.

На самом деле Василий Банах, он один из лучших преподавателей. Он квалифицирован, в этом нет сомнений. Я спросил, читал ли он, что написано на этой футболке. Он сказал, что не обратил внимания. То есть он не знал, что означает слово hate, потому что изучал ранее немецкий язык,

– сказал заведующий кафедрой.

Он добавил, что на этот инцидент обратили внимание и преподаватели из Львовского университета, но с ними удалось найти общий язык.

С нами общались наши коллеги по историческому факультету. Мы поладили, просили прощения. Все нормально, мы не ссорились и не дрались. Это не конфликт, а просто недоразумение,

– подчеркнул Иван Хома.