3 квітня в акаунті старшого викладача кафедри історії Національного університету "Львівська політехніка" Василя Банаха з'явилось відео, де він на фоні студентів показує футболку з написом англійською "I HATE LNU" ("Я ненавиджу ЛНУ") і закресленим логотипом університету.

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Що відомо про інцидент

На кількасекундному відео Василь Банах з футболкою "Я ненавиджу ЛНУ" говорить про те, що Львівська політехніка є найкращим університетом й заохочує абітурієнтів вступати до нього.

Слава Україні! Який найкращий університет? Львівська політехніка! То, що? Поступаєм-поступаєм,

– сказав він.

На задньому фоні в аудиторії стояли студенти, які сміялись та підтримували викладача.

Курйозності ситуації надає й те, що Василь Банах окрім посади у Львівській політехніці, паралельно є аспірантом ЛНУ імені Івана Франка. Після розголосу у соцмережах Василь Банах видалив відео.

Згодом Банах опублікував нове відео, в якому зауважив, що це був "хайп для тіктоку", і перепросив за те, що міг перегнути палку. Він зазначив, що немає значення, у якому навчальному закладі навчається студент, адже це єдина спільнота українських студентів. Також він нагадав, що сам закінчував ЛНУ у 2003 році.

Василь Банах з футболкою "Я ненавиджу ЛНУ": дивіться відео

На кафедрі вже поговорили з викладачем та студентами

На кафедрі історії НУ ЛП бачили відео і заявили, що відреагували. Завідувач Іван Хома зазначив, що Василь Банах визнав свою помилку й опублікував нове відео.

Звісно, кафедра реагує негативно. З Василем Михайловичем провели відповідну роботу. Ми всі тут любимо Львівський університет Івана Франка, бо на 90% є його випускниками. Зокрема, й Банах. Ба більше, він ще й аспірант ЛНУ. Це просто невелике непорозуміння. На цю тему також поспілкувалися зі студентами. Ми один одного повинні поважати,

– сказав Іван Хома.

За словами завідувача кафедри, футболку викладачеві подарували студенти. Коли вони принесли її на пару, то Банах не подивився, що там написано.

Насправді Василь Банах він один з найкращих викладачів. Він кваліфікований, у цьому немає сумніву. Я запитав, чи він читав, що написано на цій футболці. Він сказав, що не звернув увагу. Тобто він не знав, що означає слово hate, бо вивчав раніше німецьку мову,

– сказав завідувач кафедри.

Він додав, що на цей інцидент звернули увагу і викладачі з Львівського університету, але з ними вдалось порозумітися.

З нами комунікували наші колеги з історичного факультету. Ми порозумілися, просили вибачення. Все нормально, ми не сварилися і не билися. Це не конфлікт, а просто непорозуміння,

– наголосив Іван Хома.