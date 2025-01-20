Я объявляю чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой, — Трамп о первых указах

20 января Дональд Трамп официально стал президентом США. Во время первой речи он озвучил первые свои указы.

Трамп объявил чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой и заявил, что отправит туда войска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на речь Трампа во время инаугурации.

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Трамп объявил чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой

В своей речи Трамп заявил, что его исторические указы будут способствовать "полному восстановлению Америки и Революции здравого смысла". Он пообещал восстановить суверенитет и безопасность США.

"Америка станет больше и сильнее", – заявил Трамп.

По его словам, Штаты защищают международные границы, но не всегда могли оградить собственные.

Все дело в здравом уме. Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе. Все незаконные проникновения будут немедленно прекращены, и мы приступим к процессу возвращения миллионов и миллионов иностранцев-преступников туда, откуда они прибыли. Мы возобновим мою политику "Оставайтесь в Мексике",

– сказал новый президент США.

Он добавил, что главнокомандующий американской армией будет защищать страну от иностранных угроз "с таким пылом, как никто никогда раньше".

Трамп заявил, что США будут вынуждены использовать "полные и огромные полномочия" правоохранительных органов для устранения присутствия всех иностранных банд и преступных сетей, приносящих "сокрушительную преступность на территорию США".