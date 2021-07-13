По словам Железняка, никаких изменений в "Голосе" не произошло. Он выразил надежду, что депутаты будут учитывать украинское законодательство.

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Железняк призвал коллег не манипулировать

Железняк заявил, что попросил коллег изучить регламент и положение о фракции, которое они ранее единогласно поддержали. Также он призвал их не манипулировать некоторыми вопросами, чтобы "получить какие-то политические очки".

Если коротко – да, я остаюсь главой фракции. Роман Костенко остается заместителем главы фракции. Никаких изменений не произошло,

– заявил он.

Обратите внимание! Александра Устинова заявила, что большинство депутатов от "Голоса" проголосовали за увольнение Ярослава Железняка. По ее словам, то, что политик отрицает эту информацию, кажется жалким.

Депутат рассказал, что слышал заявления своих коллег, однако он не будет отвечать на них аналогичными обвинениями.

"Считаю, что фракция "Голос" эффективна и каждый ее член заслуживает уважения, несмотря на то, что иногда есть очень странные публичные заявления, которые не соответствуют действительности", – заявил он.

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Как это повлияет на репутацию "Голоса"

По мнению Железняка, такой конфликт в "Голосе" точно не будет иметь положительного влияния на политсилу. В то же время у него нет никакого сомнения в порядочности коллег.

Устинова и Железняк рассказали об изменениях в "Голосе": смотрите видео

Что этому предшествовало