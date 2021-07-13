По словам Устиновой, во время голосования регламент не нарушали, так как все происходило во время заседания фракции. Даже когда Железняк пытался заблокировать вопрос, 11 человек отдали за это свои голоса.

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Устинова рассказала, что соответствующее письмо уже отправили на рассмотрение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Железняк не может возглавлять политсилу

По словам депутата, ей стыдно за поведение Железняка. Он не может представлять политсилу, большинство нардепов которой высказались за его увольнение.

То, что сейчас господин Железняк пытается играть в игру под названием "легитимный", и рассказывает о том, что на самом деле не было никаких оснований его снимать, а голосование было нелегитимным, кажется мне по меньшей мере смешным и на самом деле жалким,

– заявила депутат.

Обратите внимание! Ярослав Железняк отрицает информацию о своем увольнении. Он заявил, что остается главой фракции "Голос".

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Устинова отметила, что в Положении о фракциях ничего не говорится об увольнении, то есть специальной процедуры для этого нет. Именно поэтому для решения нужно просто большинство голосов.

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