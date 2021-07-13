За словами Устінової, під час голосування регламент не порушували, адже усе відбувалося під час засідання фракції. Навіть коли Железняк намагався заблокувати питання, 11 людей віддали за це свої голоси.

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Устінова розповіла, що відповідний лист вже відправили на розгляд спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Железняк не може очолювати політсилу

За словами депутатки, їй соромно за поведінку Железняка. Він не може представляти політсилу, більшість нардепів якої висловилися за його звільнення.

Те, що зараз пан Железняк намагається грати в гру під назвою "легітимний", і розказує про те, що насправді не було жодних підстав його знімати, а голосування було нелегітимним, здається мені щонайменше смішним й насправді жалюгідним,

– заявила депутатка.

Зверніть увагу! Ярослав Железняк заперечує інформацію про своє звільнення. Він заявив, що залишається головою фракції "Голос".

До теми Частина нардепів з "Голосу" висловили Железняку недовіру

Устінова зазначила, що в положенні про фракції нічого не мовиться про звільнення, тобто спеціальної процедури для цього немає. Саме тому для рішення потрібно просто більшість голосів.

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Розкол "Голосу": коротко