"Я остаюсь": украинцы запустили патриотический флешмоб
В украинском сегменте сетей Instagram и Facebook набирает обороты флешмоб "Это моя страна! Я остаюсь!". Украинцы используют фильтр с соответствующей надписью, снимая видеообращение о том, что не планируют уезжать из страны в случае агрессии России. Они настаивают, что готовы защищать Украину и ее столицу.
В соцсети фильтр загрузили с официальных страниц партии "УДАР Виталия Кличко". Одним из первых принял участие известный футболист Александр Шовковский, передает 24 канал.
Александр Шовковский утверждает, что остается в Киеве
Ранее Виталий Кличко вместе с братом Владимиром призвал вступать в территориальную оборону. Он сообщил, что в Киеве процедуру записи в тероборону упростили, и теперь подписание контракта происходит по принципу "единого окна". В УДАРе призвали внедрить этот опыт по всей стране.
Фильтр в Instagram: https://bit.ly/3uOkxO8
Фильтр в Facebook: https://bit.ly/3Bmf6XS