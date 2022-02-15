"Я остаюсь": украинцы запустили патриотический флешмоб

15 февраля 2022 , 20:29
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В украинском сегменте сетей Instagram и Facebook набирает обороты флешмоб "Это моя страна! Я остаюсь!". Украинцы используют фильтр с соответствующей надписью, снимая видеообращение о том, что не планируют уезжать из страны в случае агрессии России. Они настаивают, что готовы защищать Украину и ее столицу.

В соцсети фильтр загрузили с официальных страниц партии "УДАР Виталия Кличко". Одним из первых принял участие известный футболист Александр Шовковский, передает 24 канал.

Александр Шовковский утверждает, что остается в Киеве

Ранее Виталий Кличко вместе с братом Владимиром призвал вступать в территориальную оборону. Он сообщил, что в Киеве процедуру записи в тероборону упростили, и теперь подписание контракта происходит по принципу "единого окна". В УДАРе призвали внедрить этот опыт по всей стране. 

Фильтр в Instagram: https://bit.ly/3uOkxO8

Фильтр в Facebook: https://bit.ly/3Bmf6XS

Автор: Даша Птаховська